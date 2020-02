Titelverdedigster Bertens naar finale in Sint-Petersburg

In de eerste set was Bertens oppermachtig en gaf de Russische vrijwel geen kans. Dat veranderde in de tweede set, waarin Alexandrova gelijk twee keer de service van Bertens wist te breaken. Daarop vroeg ze of haar coach Elise Tamaëla de baan op kon komen. Bertens kwam daardoor wel wat beter in haar spel, maar Alexandrova gaf haar voorsprong niet meer weg. In de derde set was alle energie uit het spel van de Russische verdwenen en stond Bertens binnen de kortste keren op een 0-5 voorsprong. De nummer 28 van de wereld pakte nog één game, maar daarna kon de uitstekend serverende Bertens de winst snel binnenhalen.