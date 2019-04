Titelverdedigster Bertens sneuvelt al in derde ronde Charleston

PSV is al geplaatst voor de Champions Lea­gue-voorronde in seizoen 2019-2020

21:29 PSV is al geplaatst voor de voorrondes van de Champions League in seizoen 2019-2020. De ploeg van Mark van Bommel is na de zege op PEC zeker van de tweede voorronde van het toernooi. Wordt PSV kampioen, dan belandt de ploeg in de derde voorronde. In totaal zijn er vier voorrondes. Wie daar doorheen komt, belandt in de groepsfase met zes pouleduels.