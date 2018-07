Titelverdedigster Muguruza eenvoudig door naar tweede ronde

PSV bekijkt kans op overname van Marokkaans jeugdinter­na­ti­o­nal

15:05 PSV bekijkt momenteel of de club de 19-jarige Charaf Taoualy kan inlijven. De middenvelder is jeugdinternational bij Marokko onder 20 en kwam afgelopen seizoen uit voor het onder 19-team van het Spaanse Sevilla FC. Hij heeft onder meer ervaring opgedaan in de Youth Champions League. Komende week sluit nóg een Amerikaanse stagespeler aan.