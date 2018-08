Titelverdedigster Stephens met moeite naar derde ronde

Venus Williams wint en treft mogelijk zus Serena

21:44 Een nieuwe versie van de befaamde 'Sister Act' in het toptennis is op de US Open in de maak. Venus Williams zette de deur naar een ontmoeting met haar zus Serena in New York wijd open. De inmiddels 38-jarige Amerikaanse versloeg in de tweede ronde de Italiaanse Camila Giorgi in twee sets: 6-4 7-5.