Titelverdedigster Svitolina naar finale in Rome

COLUMN Het binnen de lijnen staan van de voorbij­vlie­gen­de vlin­der-voetballer...

15:07 Het shirtje kwam tot zijn enkels, zijn broekje ook. De handen onzichtbaar verstopt in de mouwen van zijn geelblauw MULO-tricot. Ik schatte hem op 5 jaar oud. In een wedstrijdje van tien minuten raakte het profvoetballertje in de dop hooguit één keer de bal.