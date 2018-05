Toekomst Bryan Brothers onzeker: 'Als hij niet verder kan, wil ik ook niet meer'

Mike Bryan vormde in Parijs een duo met landgenoot Sam Querrey, maar de twee werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. Volgens Mike Bryan is het nog maar de vraag of zijn broer terugkeert op de baan. ,,Als dat niet lukt, dan moet ik ook nadenken of ik wel door wil. Samen is het veel leuker. Ik voelde mij een beetje alleen deze week. Het is alsof ik de helft van mezelf mis. Het werkt gewoon tussen ons, daarom spelen we al zolang samen. Als hij niet verder kan, wil ik denk ik ook niet meer.''



De twee haalden in totaal samen 116 titels. ,,Bob zei dat ik met Sam hier mee moest doen, want hij voelde zich schuldig dat ik door hem niet kon spelen. Maar met Sam was er geen chemie. Hopelijk kan ik met mijn broer verder, anders ga ik ook bij hem op de bank zitten.''