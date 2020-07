Toen Bram Tankink moest lachen om de opmerking dat het peloton al weg was

Ooit reed Bram Tankink solo aan de leiding op de Monte Zoncolan, de monsterlijke slotklim van een bergrit in de Giro. Op zich niet iets om je heel druk over te maken, Tankink kon op gezette tijden prima een berg over. Maar het was toch een beetje alsof je Churandy Martina aan kop van de marathon ziet lopen. Het feest was trouwens van korte duur, Tankink werd gegrepen en kwam uiteindelijk als 31ste over de finish, op bijna zes minuten van de winnaar.

Bram Tankink was een knecht zoals elke ploeg er eentje wenst te hebben. Goedlachs, slim, hardwerkend. Voor de buitenwereld was de Tukker voornamelijk een cultfiguur. Daar hielp hij zelf graag aan mee, middels zijn olijke filmpjes op sociale media. Vermoedelijk bracht een interview van 5 juli 2008 het cultheldendom van Tankink in een stroomversnelling.

In startplaats Brest stond Tankink die ochtend wat te dollen met zijn voormalige ploegleider, toen een verslaggever de Rabo-renner aan zijn mouw trok. ,,Ik wil niet veel zeggen, maar ze zijn al even weg.’’ Tankink lachte ontspannen om de opmerking en tuurde in de verte. Zelden zag je in beeld zo fraai een kwartje vallen. De relaxte lach werd een onzeker grinnikje, en het onzekere grinnikje veranderde in een bloedserieus gezicht. Haastig sprong Tankink op zijn fiets om het vertrokken peloton bij te halen.