Toen Maceo Rigters nog een spectaculair voetballeven voor zich had

Marcel Brands: PSV heeft met John de Jong goede keuze gemaakt

19 juni Voetbaldirecteur Marcel Brands van Everton vindt dat zijn vorige werkgever PSV een goede keuze heeft gemaakt met de aanstelling van John de Jong als zijn opvolger. Dat en meer zegt hij zaterdag in een uitgebreid interview in het Eindhovens Dagblad. Ruim twee jaar na zijn vertrek uit Eindhoven spreekt de voormalig technisch manager zaterdag uitgebreid over de huidige situatie in Engeland, het stopzetten van de eredivisie en de ontwikkelingen bij PSV. Zondag start Everton weer in de Premier League, met een thuisduel met aanstaand kampioen Liverpool.