Toen Nico Rijnders in de rust van de Europacup I-finale gewisseld werd

Elke dag belichten we een historisch sportmoment van dezelfde datum. Vandaag 2 juni 1971: de wissel van Ajacied Nico Rijnders in de Europacup I-finale.

In de rust van de Europacup I-finale tussen Ajax en Panathinaikos op 2 juni 1971 meldt zich een speler bij fysiotherapeut Salo Muller. Het is Nico Rijnders. De onvermoeibare middenvelder voelt zich niet goed en neemt plaats op de massagebank. Hij gaat erbij liggen, want hij heeft last van duizelingen. Het is duidelijk dat Ajax in de tweede helft zonder Rijnders verder moet dus er wordt een vervanger het veld in gestuurd. Ajax wint de wedstrijd op Wembley met 2-0 en tegen de tijd dat de cup wordt uitgereikt, is de breed lachende Rijnders er weer bij.

Nico Rijnders had een ernstige hartafwijking, maar daarvan kon geen ziekenhuis hem op de hoogte stellen. De techniek was simpelweg nog niet voor handen. Toch moet de Bredanaar het diep van binnen wel geweten hebben, want het incident uit de Europacup-finale stond niet op zichzelf. Al voor hij naar Ajax kwam, merkte Rijnders dat hij soms ‘in een gat stapte’, en nadat hij naar Club Brugge was vertrokken, werden de klachten heviger. Tot hij op een middag op het veld in elkaar zakte en zijn loopbaan voorbij was.

Daarmee hield Nico Rijnders zich aan zijn eigen belofte, want toen hij ooit als jonge Ajacied moest invullen hoelang hij dacht door te gaan met voetballen, schreef hij op: ‘Tot ik erbij neerval.’ Het geeft aan welke rol de sport in zijn leven speelde. Zonder bal had het allemaal niet zoveel zin. Nico Rijnders vereenzaamde in hoog tempo en stierf op 16 maart 1971 boven de sportwinkel waar hij als uitbater weinig lol aan beleefde. Hij was 28 jaar oud.