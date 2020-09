Toernooizege voor Michael van Gerwen in Duitsland

In de finale was de Vlijmenaar met 8-1 te sterk voor de Duitser Mensur Suljovic. Op weg naar de eindstrijd had Mighty Mike al hard afgerekend met Damon Heta, die hem een dag eerder in de tweede ronde had uitgeschakeld (4-6) en vervolgens de dagwinnaar werd. Nu liet Van Gerwen geen spaan heel van de Australiër: 6-0.