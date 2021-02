Tom Brady heeft nu meer Super Bowls dan welke club dan ook: ‘En ik kom terug voor nummer 8'

VIDEOTampa Bay Buccaneers heeft de 55ste editie van de American footballfinale, de Super Bowl, gewonnen. In de finale werd Kansas City Chiefs met 31-9 verslagen. Quarterback Tom Brady (43) pakte een historische zevende titel en heeft nu meer titels dan welke club in de NFL-historie ooit.

Brady is nu de oudste quarterback in de geschiedenis van het evenement die de Super Bowl heeft gewonnen. Coach Bruce Arians werd op 68-jarige leeftijd de oudste coach die de titel veroverde. Brady leidde zijn team mee naar de overwinning door in de eerste helft drie touchdowns te scoren en zo al snel alle spanning weg te nemen. Kansas City Chiefs kwam daarna niet meer in de wedstrijd.

Het was voor het eerst in de geschiedenis van de NFL dat een ploeg thuisvoordeel genoot in het vaak best bekeken sportevenement in de Verenigde Staten.



De Super Bowl had dit jaar nog een primeur: het eerste optreden ooit van een dichter. Er was een voordracht van Amanda Gorman, die tijdens de beëdigingsceremonie van president Joe Biden ook al indruk maakte. De traditionele ‘half time show’ in het midden van de wedstrijd werd verzorgd door The Weeknd.

Brady zei ook dat hij terugkomt voor zijn achtste zege. De 43-jarige Brady werd voor de vijfde keer verkozen tot MVP, oftewel de meest waardevolle speler. ,,Ze zijn allemaal bijzonder op hun eigen manier. Het is opnieuw een geweldig jaar geweest. ,,Ik ben gewoon heel trots op alle jongens en alle coaches die een geweldige prestatie hebben geleverd. Als je zo ver wilt komen, dan moet je de klus klaren. Het is gelukt.”

Brady wordt gezien als de beste quarterback aller tijden in het American football. Hij verruilde na het afgelopen seizoen na twintig jaar de New England Patriots voor Tampa Bay Buccaneers. Hij leidde de Patriots in 2019 voor de zesde keer naar de winst van de Super Bowl. Ook in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017 pakte hij er de titel.

Brady werd een klein jaar geleden gepresenteerd bij de Buccaneers. ,,Ik begin nu aan een nieuwe reis en kijk ernaar uit om mijn nieuwe ploeggenoten en coaches te ontmoeten. Ik zal bewijzen dat ze geloof en vertrouwen in mij kunnen hebben. Ik vind altijd dat goed gedaan beter is dan goed gezegd. Daarom laat ik het hierbij en ga ik aan het werk”, liet hij in maart van 2020 optekenen.

De Amerikaanse grootheid voegde de daad bij het woord. Toch streek hij niet met de eer en bleef hij bescheiden. Brady prees zijn ploeggenoten Rob Gronkowski en Antonio Brown. “Grote spelers die zorgen voor grote daden. Het is geweldig om te zien wat ze hebben gepresteerd en wat ze aan het team hebben toegevoegd. ‘Gronk’ is een ongelooflijke speler, met veel talent en een geweldige arbeidsethos. En sinds Brown hier is, heeft hij alles op de juiste manier gedaan”, aldus Brady. “We komen terug. Dan weten jullie dat vast.”

De Buccaneers begonnen moeizaam aan het seizoen en hadden bovendien te maken met coronagerelateerde problemen. ,,Ik ga nergens heen. Ik kom terug en probeer een tweede te winnen. Hopelijk kunnen we de meeste van deze jongens bij elkaar houden", zei coach Arians na afloop. Voor de Buccaneers is het de tweede Super Bowl. Achttien jaar geleden werd Oakland Raiders met 48-21 verslagen.

Roger Federer, deze week absent tijdens de Australian Open, feliciteerde Brady met zijn zevende Super Bowl-titel. De 20-voudig grandslamkampioen plaatste op sociale media een foto van zichzelf met Brady, maar ook een foto waarop hij poseert met Gisele Bündchen, de vrouw van Brady. ,,Wat een inspirerende prestatie. Leeftijd is slechts een nummer”, schreef Federer, zelf 39 jaar oud. Brady is vier jaar ouder.



Federer plaatste zijn bericht kort na de start van de Australian Open, waar hij ontbreekt. De zesvoudig kampioen herstelt van een knieblessure en is nog niet fit genoeg.

