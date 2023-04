Topacteur Ryan Reynolds dolgelukkig als titel bijna zeker lijkt voor zijn voetbalclub: ‘Omhels hem zo hard dat ik zijn ribben breek’

Wat een ontlading bij Ryan Reynolds (46), de Canadese topacteur. Dit weekend klopte Wrexham, de Engelse voetbalclub - een vijfdeklasser - waar hij eigenaar van is, concurrent Notts County. Dat dankzij een penaltysave in de 97ste minuut. Wrexham neemt in een seizoen dat uitpuilt van de spanning zo een voorschot op de titel. En uiteraard ging de acteur van onder meer Deadpool stevig uit zijn dak. ,,Dit is historisch. Ik denk niet dat ik zoiets ooit al gezien heb.”

Sinds de overname in 2020 door acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney gaat het Wrexham AFC voor de wind. De ploeg treedt aan in de National League, het vijfde hoogste niveau van het Engelse voetbal. Ze bereikten dit seizoen nog de vierde ronde van de FA Cup.

Toen had tweedeklasser Sheffield United een return nodig om door te stoten. Ook in de competitie doen ze het goed. Voor het eerst sinds 2008 kunnen ze zich verzekeren van een plaats in de League Two, de Engelse vierde klasse. Al zijn ze daarvoor wel in een bloedstollende titelstrijd verwikkeld.

Quote Als ik Ben Foster te pakken krijg, komt hij op de lijst met blessures. Want ik ga hem zó hard omhelzen dat ik z’n ribben breek. Ryan Reynolds

De wedstrijd tussen de Wrexham en Notts County, hun titelconcurrent, kondigde zich aan als ‘de grootste wedstrijd ooit in de National League’. Voor aanvang van het duel hadden beide ploegen het waanzinnige aantal van exact 100 punten én hetzelfde doelpuntensaldo. De knotsgekke wedstrijd eindigde uiteindelijk op 3-2 in het voordeel van Wrexham, na een penaltymisser van Notts County in de 97ste (!) minuut.

Met nog vier speeldagen op het programma en één match minder gespeeld dan zijn grote rivaal kan Wrexham de promotie al ruiken.

Terugkomst van een cultheld

Ryan Reynolds en Rob McElhenney worden op handen gedragen in Wrexham. Onder hun bewind, en vooral hun geld, kent de ploeg zijn beste periode sinds lang. De Hollywood-sterren pompten al heel wat geld in de Welshe club. Met een budget van 2,5 miljoen euro hebben ze veel meer financiële slagkracht dan hun concurrenten. De nieuwe eigenaars regelden zelfs een vriendschappelijke wedstrijd tegen topclub Manchester United eind juli.

Reynolds stuntte vorige maand nog met de terugkomst van cultheld Ben Foster. De 40-jarige keeper hing vorig jaar zijn handschoenen aan de haak na een mooie carrière op het hoogste niveau. De Canadese acteur kon de ex-international overtuigen om zijn club een handje te helpen in de strijd om promotie, en met succes. Het lijkt een film waarin Reynolds zelf zou kunnen meespelen.

Volledig scherm Ryan Reynolds. © Photo News

,,Ik ben gewend om onder extreme druk te werken, maar meestal heb ik er een soort controle over”, vertelt Reynold bij BT Sport. “Hier is dat niet het geval. Het enige wat ik kan doen is toekijken en hopen, zoals iedereen. Wat we bereikt hebben, is historisch op elk niveau. Ik denk niet dat ik zoiets ooit al gezien heb. Als ik Ben Foster te pakken krijg, komt hij op de lijst met blessures. Want ik ga hem zo hard omhelzen dat ik z’n ribben breek.”

Die knuffel kwam er effectief. In de catacomben pakte de clubeigenaar zijn keeper stevig vast.

Wrexham AFC en Notts County zijn geen onbekenden in het Engelse voetbal. Als oudste (Notts County) en derde oudste (Wrexham) professionele voetbalclubs van de wereld kennen beide ploegen een lange geschiedenis. Ze acteren ondertussen al een tijdje in de lagere regionen van het Engelse voetbal, maar zetten zichzelf dit seizoen weer op de kaart.

‘Welcome to Wrexham’

De populariteit van de club schoot vorig jaar de hoogte in door de documentaire ‘Welcome to Wrexham’. Die vertelt het verhaal van de Welshe ploeg sinds de overname in 2020. Het eerste seizoen eindigde in mineur, toen Wrexham op een haar na de promotie mistte. Reynolds en McElhenney bevestigden al een tweede seizoen van de reeks. Dit keer wel met een ‘happy ending’?

Volledig scherm De fans zien hun nieuwe clubeigenaar graag. © Action Images via Reuters

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm Ben Foster was blij met zijn cruciale redding. © Photo News