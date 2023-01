Topfavoriet Iga Swiatek na nederlaag: ‘Ben bezweken onder de druk’

Swiatek was als nummer 1 van de wereld de torenhoge favoriete voor de eindzege in het grand slam van Melbourne. Haar overwinningen vorig jaar op Roland Garros en in de US Open sterkten die verwachting. Maar ze ging tegen Rybarenka, die vorig jaar Wimbledon won, vrij kansloos onderuit.

Swiatek leverde in de openingsgame al haar opslag in. Ze brak Rybakina weliswaar in de vierde game, maar de Kazachse brak meteen terug en trok vervolgens de eerste set naar zich toe. Swiatek kende in de tweede set een korte opleving door drie games op rij te winnen, maar de 23-jarige Rybarenka herstelde zich en maakte de achterstand dankzij haar sterke serveren ongedaan. Ze won daarna ook het tweede bedrijf overtuigend.

,,De afgelopen twee weken waren behoorlijk zwaar voor mij. Er was heel erg die druk van het moeten winnen”, zei Swiatek. “Ik voelde in deze wedstrijd dat er niet veel meer in me zat, dat de vechtlust ontbrak. Elena serveerde erg sterk en ik had in mijn servicegames het gevoel dat ik heel hard moest werken om een punt te winnen. Mijn eerste service liep niet. Het is denk ik belangrijk dat ik nu even de tijd neem om die mentale instelling van vorig jaar terug te vinden, want ik wil zeker weer in die vorm van 2022 komen. Het is tijd om te resetten.”