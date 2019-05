Topschaatsster Esmee Visser: We denken vooral aan ons eigen hachje

Ze wil er straks zó graag bij zijn, het zomerkamp voor jonge clubgenootjes uit Leimuiden en omgeving: trainen op de skeelerbaan in Doorn, samen eten en lol maken, slapen in een tentje bij de skeelerbaan, kinderen enthousiast maken voor de schaatssport. Het idee voor het zomerkamp voor de jeugdleden van Nut & Vermaak komt namelijk ook uit háár koker.



Esmee Visser is lid van de jeugd-commissie van IJsclub Nut & Vermaak. De langeafstandsschaatsster was er vorig jaar bij, onder meer om trainingen te verzorgen. Het is echter nog even de vraaf of de 23-jarige Visser deze zomer weer plek in haar agenda heeft: de kans is aanwezig dat de olympische kampioene - in de Koreaanse stad Pyeongchang won ze vorig jaar goud op de 5000 meter - op trainingskamp is met Ireen Wüst en de andere teamgenoten van schaatsploeg TalentNED.