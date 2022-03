Topspringpaard Verdi TN neemt afscheid met staande ovatie in Brabanthallen

Indoor BrabantHij heeft er twee jaar op moeten wachten, maar deze zondag kreeg Verdi TN dan toch zijn afscheidsfeestje in de Brabanthallen. Vooraf aan de Rolex Grand Prix, het koningsnummer van The Dutch Masters - Indoor Brabant, maakte het toppaard met ruiter Maikel van der Vleuten een laatste ereronde.

De vorige week 20 geworden hengst nam twee jaar geleden al afscheid van de paardensport. Het geplande afscheid in 2020 ging niet door omdat het concours hippique in Den Bosch op het laatste moment werd afgelast wegens de coronacrisis. Vorig jaar ging het evenement wel door, maar zonder publiek. Dus werd het afscheid nog een jaartje uitgesteld.

Erehaag

Tussen een erehaag door leidde Van der Vleuten Verdi aan de hand de in blauw licht gehulde arena binnen op de klanken van My Way van Frank Sinatra. Nog een keer stond de prijspakker in de spotlights. Op grote schermen boven de arena kwamen nog een keer de sportieve hoogtepunten voorbij. Experts uit de paardensport staken nog een keer de loftrompet uit over het paard, die met Van der Vleuten medailles won op Olympische Spelen, een WK en op Europese kampioenschappen.

Quote Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze weg samen met hem af heb kunnen leggen

Eric van der Vleuten, vader van Maikel die in de beginjaren ook nog met Verdi heeft gesprongen, drapeerde een eredeken over Verdi met daarop de tekst I did it my way. Het paard in kwestie smulde tijdens de plichtplegingen van een wortelmaaltijd en liet tussendoor met gehinnik ook van zich horen.

,,Ik word toch even stil van de beelden. Kijk hoe mooi hij er nog uitziet, hoe fit hij nog is. Ik zou er zo een zadel op kunnen leggen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze weg samen met hem af heb kunnen leggen", zei Maikel van der Vleuten, die onlangs tot ruiter van het jaar 2021 werd uitverkoren.

Onder een ovationeel applaus verlieten paard en ruiter het strijdperk. Verdi TN woont in Geesteren bij mede-eigenaar Henk Nijhof is nog volop actief in de fokkerij.