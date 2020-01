Toptalent Sjapovalov kan het op grandslamniveau weer niet bolwerken

Sjapovalov, die door de umpire werd bestraft voor wangedrag, gaf in de vierde set een 4-2-voorsprong uit handen. Het draaide net als in de tweede set uit op een tiebreak, die ditmaal werd gewonnen door de ongeplaatste Fucsovics. Twee jaar geleden baarde Fucsovics al opzien in Melbourne door de vierde ronde te halen. Na drie zeges werd hij in 2018 in drie sets verslagen door Roger Federer.



De 20-jarige Sjapovalov wordt beschouwd als een van de aanstormende talenten. Op grandslamniveau stellen zijn prestaties nog teleur: de afgelopen twee seizoenen kwam hij nergens nog verder dan de derde ronde.