Tourwinnaar Vingegaard wint Profronde van Etten-Leur in blinkende gele trui

Live ‘Super EK’ | Turnster Naomi Visser zevende in EK-finale op brug

In München wordt deze dagen gestreden om de Europese titels in verscheidene sporten. Vandaag gaat Fabio Jakobsen voor goud tijdens de wegrace, komt Lonneke Uneken in actie tijdens de puntenrace op de baan, aast Naomi Visser op medailles in de turnhal en is er kans op eremetaal bij het roeien. Lees hieronder de belangrijkste gebeurtenissen rond het Olympiapark.

16:21