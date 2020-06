Touzani daagt uit….Denzel Dumfries

VideoIs Denzel Dumfries een held of een held op sokken? In deze video wordt de international en aanvoerder van PSV uitgedaagd door vlogger en freestylevoetballer Soufiane Touzani. Wie handelt en denkt het snelst? De hele video is terug te zien op Touzani TV.