Trainer Nottingham Forest vlak voor jaarwisseling ontslagen

Analyse Ein­de­jaars­rap­port Helmond Sport: donker eerste halfjaar

10:00 De eerste seizoenshelft is er eentje om snel te vergeten voor Helmond Sport, een herhaling van het play-offsucces van vorig jaar zou een wonder zijn. op het trainingskamp in turkije is het begin januari tijd om met een antwoord te komen op een donker eerste halfjaar,met keeper Stijn van Gassel als hét lichtpuntje.