Trainer voor 5 maanden geschorst na bizarre kopstoot

Is tij te keren? Wat er allemaal fout gaat bij Ajax na de winterstop

9:36 Ajax is na de winterstop volledig de weg kwijt. Met vijf verliespunten in twee wedstrijden én tien tegengoals. En vooral natuurlijk de ongekende afstraffing bij rivaal Feyenoord (6-2). Wat is er mis en hoe valt dit nog te keren?