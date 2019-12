Trainers Willem Aarts (SJVV) en Johnny Nooijen (ASV’33) vertrekken aan het eind van dit seizoen

Ook Aarts vertrekt

Voor Aarts is het zijn tweede periode bij SJVV, eerder was in de seizoenen 2013-2014 en 2014-2015 hij hoofdtrainer op sportpark De Dreef. Ditmaal wordt de samenwerking na twee seizoenen ook stopgezet. ,,Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging” zo geeft Aarts aan. SJVV draait dit seizoen moeizaam en is op dit moment hekkensluiter in de vierde klasse E.