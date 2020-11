Tranen bij Van Gerwen, maar hij is ‘gewoon’ weer favoriet bij het WK

Door Max van der Put



Toen Michael van Gerwen begin januari 2017 het WK won, was hij titelhouder bij alle negen major-toernooien van profbond PDC. In het bijna afgelopen kalenderjaar 2020 won hij echter ‘alleen maar’ de UK Open. MVG leek voor het eerst sinds jaren niet als favoriet naar het WK te gaan. Tijdens de Players Championship Finals kwam de oude MIghty Mike bij vlagen terug.

Vooral de overwinning in de halve finale tegen Gerwyn Price moet Van Gerwen goed hebben gedaan. De Welshman doet, net als de Schot Peter Wright, een aanval op de nummer 1-positie op de wereldranglijst die ‘de groene sloopkogel uit Vlijmen’ al bijna zeven jaar bezet.

Na de mindere prestaties dit jaar was het vertrouwen van Van Gerwen aangetast, maar dat kreeg dit weekend een boost op de major die hij al vijf keer eerder wist te winnen. In de kwartfinale wees hij landgenoot Dirk - Aubergenius - van Duijvenbode terug (10-5) met een moyenne van ruim 110; in de halve finale zette hij Gerwyn Price aan de kant: 11-8.

Volledig scherm In de finale rekende Van Gerwen af met Mervyn King. © PA Wire/PA Images

In de finale kreeg MVG onverwacht te maken met een oude bekende, de 54-jarige Mervyn King, die vijftien jaar geleden (!) zijn laatste grote toernooi won (bij de BDO nog) en in de halve finale Peter Wright terug wees (11-4). Van Gerwen zag King heel lang bijblijven in de eindstrijd, maar sloeg in de beslissende leg dan toch toe: 11-10.

Aan zijn vreugde-uitbarsting en even later tranen bleek wel hoezeer hij smachtte naar een major-titel. Maar zoals zijn beste vriend en collega Vincent van der Voort na afloop op tv al constateerde: de pieken waren weer als vanouds bij Van Gerwen, de dalletjes nog iets te frequent en te diep om een aantal grote klippen te kunnen omzeilen op het WK. Donderdag is de loting; dan zal blijken via welke route hij zijn vorig jaar verloren wereldtitel moet gaan proberen te heroveren.

Vooralsnog zien de bookmakers de Nederlander nog ‘gewoon’ als titelkandidaat nummer 1. Elke euro die wordt ingelegd op een eindzege van Van Gerwen in Alexandra Palace, levert ‘slechts’ 3,50 euro op als dat ook gebeurt. Bij Price is dat 5,50, bij Peter Wright 6,00. Maar ‘gewoon’ zou het niet zijn als Michael van Gerwen na zijn kwakkeljaar 2020 op 3 januari de wereldbeker boven zijn hoofd zou kunnen tillen.