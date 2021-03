Tranentrekker: Australisch international stopt en krijgt onverwachts aanzoek van zieke vriend

Uitschakeling geen optie Justin Kluivert: ‘Deze droom geven we niet zomaar op’

9:07 Justin Kluivert (21) is voor de derde keer in vijf weken in Boedapest. Ook het derde duel won hij niet, maar een nieuwe uitschakeling is voor de aanvaller van Jong Oranje geen optie. ,,Wij hebben twee jaar keihard gewerkt om hier te staan.”