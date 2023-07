Trevor Francis (69), de eerste Brit voor wie een miljoen werd betaald, overleden

In de jaren 70 speelde de Brit 330 wedstrijden voor Birmingham City, waarin hij 133 keer scoorde. Toen hij in 1979 de overstap maakte van Birmingham City naar Nottingham Forest, werd hij de eerste Britse speler voor wie een miljoen Britse pond werd betaald.



Zijn hoge transfersom betaalde zich dubbel en dwars uit toen hij een paar maanden later in de finale van de Europa Cup I het winnende doelpunt maakte tegen Malmö FF uit Zweden. Francis kopte de bal met een snoekduik in het net in het Olympiastadion in München. Een gigantische foto van dat moment hangt tot aan de dag van vandaag bij de hoofdingang van de City Ground, het stadion van Nottingham Forest. In 1980 won hij nogmaals de Europa Cup I met de club waar manager Brian Clough in die jaren furore maakte.