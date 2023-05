Truc met tennisbal komt valsspeler Hugo Gaston duur te staan: 133.000 euro boete

Voetbalpod­cast | 'Dit gedoe rond de toekomst van Arne Slot moet niet nog een maand doorgaan’

PSV speelt met het Champions League-ticket en ziet Ajax kans houden met nog één speelronde te gaan. Wie wordt tweede, derde en vierde in de eredivisie? Onderin is wel alles beslist. Verder de klasse van Pep Guardiola, de zorgen in München en de woede van Vinícius Júnior na racisme in Valencia. Etienne Verhoeff neemt het allemaal door in de AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Johan Inan.