Trucker Janus van Kasteren neemt gas terug in tiende etappe Dakar Rally

De Russische hegemonie in de Dakar Rally werd woensdag nog eens benadrukt in de tiende etappe. De Kamaz-rijders legden beslag op de drie ereplekken. Anton Shibalov pakte de zege, voor zijn ploegmaats Dmitry Sotnikov en Eduard Nikolaev. Het was de negende dagzege voor het Kamaz-team. Gert Huzink uit Overijssel kwam met de vierde plek als beste Nederlander uit de bus. Ook Veldhovenaar Janus van Kasteren blijft het goed doen.

De etappe van Haradh naar Shubaytah werd na 345 kilometer stilgelegd vanwege hevige zandstormen. Dat zorgde onder meer voor slecht zicht waardoor de gezondheid van de deelnemers in het geding kwam. Het tweede deel van de etappe werd daarom afgelast. De neutralisatie leidde er toe dat de tussentijden bij Waypoint 4 in alle disciplines werden aangehouden als eindtijden.

Bij de trucks eindigde Andrey Karginov, die aan de leiding gaat in het algemeen klassement, als vijfde. Hij moest dit keer zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot Shibalov maar bezit met ruim 36 minuten voordeel nog altijd een comfortabele voorsprong op zijn concurrenten. Shibalov pakte zijn derde dagzege.

Achtste plaats

Janus van Kasteren uit Veldhoven behaalde een achtste plaats op ruim zeven minuten van de winnaar. De trucker van Team de Rooy Iveco staat nu zevende in het algemeen klassement op een kleine vier uur van Karginov. Vick Versteijnen uit Hilvarenbeek, die buiten mededinging meerijdt, werd twaalfde. Martin van den Brink eindigde met de Waalwijkse navigator Wouter de Graaff als vijftiende. Richard de Groot legde met navigator Raph van den Elshout uit Huijbergen beslag op plek zestien. William de Groot uit Kerkdriel finishte als achttiende. De gebroeders Jan en Ben van de Laar uit Best werden twintigste. Michiel Becx uit Vessem moest het doen met de eenentwintigste plaats.

Van Kasteren staat als enige Nederlander in de top 10 van het algemeen klassement: De rijder van Team De Rooy/Iveco staat daarin zevende op +3.52.02 van Karginov die tot nu toe veertig uur, twintig minuten en vier seconden onderweg was in de gehele Dakar Rally. Van de Brabantse deelnemers staat Jan van de Laar veertiende, Michiel Becx vijftiende en William de Groot zestiende.

Dat de etappe werd geneutraliseerd kwam Van Kasteren niet slecht uit. Hij kreeg namelijk te maken met een kapotte cabinedemper. Zijn teamgenoten Michiel Becx en Vick Versteijnen moesten dus te hulp schieten.

Marathonetappe

De tiende etappe was het eerste deel van de marathonetappe die donderdag verder gaat. In het bivak is geen assistentie toegestaan. Deelnemers moeten het dus zelf opknappen en elkaar helpen waar nodig, want de servicetrucks en de monteurs beleven achter in Haradh. Zuinig zijn op het materiaal, of toch ten minste de schade beperken, was dus eerste prioriteit.

“De zandstorm was gevaarlijk”, bevestigde Janus van Kasteren. “De meeste duinen waren gewoon glooiend, zodat je er met 80 overheen kon. Maar dan was er ineens eentje recht naar beneden. Je kon vandaag heel hard crashen en dat is bij een aantal ook wel gebeurd. Terecht dus dat de organisatie kiest voor de veiligheid.”

Afgebroken cabinedemper

Bij Van Kasteren bleef de schade beperkt tot een afgebroken cabinedemper. “Die klapperde tegen de cabine. Wij hebben ook wel een afstapje gemaakt. We dachten eerst dat het een bladveer was, dus hebben iets voorzichtiger gereden. Na de afgelasting zagen we dat het de schokbreker voor de cabine was.”

Aanvankelijk meende Van Kasteren dat Vick Versteijnen daar wel een reserve van bij zich had, maar dat bleek een gewone schokbreker te zijn. “Dus Janus aast op mijn cabinedemper”, wist Versteijnen, die niet meer voor het klassement rijdt, en dat onderdeel dus zal moeten inleveren ten gunste van Van Kasteren, die vanwege zijn goede positie in het klassement immers als kopman fungeert.

“Er was niet veel te winnen”, stelde Van Kasteren. “In het tweede deel van de proef stonden echt grote duinen op het programma. We kunnen ze vanuit het marathonbivak zien liggen. Hopelijk krijgen we ze donderdag, op de terugweg.”

‘Blij dat we er zijn’

Ook Versteijnen keek daar naar uit. “Wij zaten er lekker in vandaag”, vertelde hij over de tiende etappe. “We hebben er zat gezien die hard van een duin zijn afgestapt. Omdat het de marathonetappe is, hebben we er wel een tandje afgehaald. Ik ben blij dat we er zijn.”

Michiel Becx moest in de duinen assistentie geven aan De Rooy-teamgenoot Albert Llovera. De Andorrees stond met een kapotte turbo. Becx leverde het reserve-onderdeel af en reed daarna door om bij Van Kasteren in de buurt te kunnen blijven in geval van nood. De bemanning van Llovera kon met de hulp van een andere snelle assistentie-crew zelf de turbo vervangen en de weg naar het bivak vervolgen. Becx arriveerde daar in de eenentwintigste tijd, Llovera met de eenendertigste.