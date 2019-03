Tsitsipas blijft ook in Dubai winnen

Robbie Hageman stopt per direct met kickboksen wegens gezwel in hoofd: ‘Alles gebeurt met een reden’

15:13 Robbie Hageman (27) moet per direct stoppen met kickboksen nadat artsen op basis van een mri-scan een gezwel in zijn hoofd hebben ontdekt. Het is nog onduidelijk hoe ernstig het precies is, de chirurg haalt binnenkort een stukje weefsel uit het gezwel en gaat dat dan onderzoeken. ,,Ik weet nog niet of het ook echt levensbedreigend is. Het is in ieder geval niet goed”, zegt Hageman.