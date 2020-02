Tsitsipas gaat in Dubai door met winnen

Tsitsipas had het één set lastig met de nummer 27 van de wereld. De Griek kwam weliswaar snel op een 3-0 voorsprong, maar liet het uiteindelijk toch op een tiebreak uitkomen. Daarin pakte Carreno-Busta maar één punt. In de tweede set leverde de Spanjaard driemaal zijn servicebeurt in en maakte Tsitsipas het in een half uur af.



Voor Tsitsipas is het zijn derde toernooi op rij. In Rotterdam werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld door Aljaz Bedene, nadat hij voor het eerst in zijn carrière de openingsronde had overleefd. Vorige week schreef de nummer zes van de wereld zonder setverlies het ATP-toernooi van Marseille op zijn naam door in de finale af te rekenen met Felix Auger-Aliassime.



Tsitsipas, als tweede geplaatst in Dubai, treft in de volgende ronde Alexander Bublik. De als eerste geplaatste Novak Djokovic komt morgenmiddag in actie tegen Philipp Kohlschreiber.