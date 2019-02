Tsitsipas maakt in Marseille wel favorietenrol waar

De als eerste geplaatste Tsitsipas staat zondag in de finale tegenover Michail Koekoesjkin uit Kazachstan. Koekoesjkin was met 6-4, 6-4 te sterk voor Ugo Humbert uit Frankrijk.

Voor de twintigjarige Tsitsipas is het zijn eerste finale sinds oktober vorig jaar, toen hij de titel veroverde in Stockholm. Hij gold vorige week in Ahoy als een van de titelkandidaten, maar hij liet zich in zijn eerste partij verrassen door de Bosniër Damir Dzumhur.