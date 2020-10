Tsitsipas naar halve finales na soepele zege op Roeblev

Kemphanen start komend weekend alsnog competitie

6 oktober Na diverse pogingen van IJshockey Nederland om de ijshockeycompetitie voor BeNe League en eerste divisie teams op te laten starten, kunnen laatstgenoemde ploegen in ieder geval komend weekend van start. Eindhoven Kemphanen komt komend weekend, een week later dan gepland, voor het eerst in actie in de eerste divisie.