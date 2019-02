Tsitsipas treft Goffin in halve finale Marseille

Steijn: We waren als ploeg aangesla­gen door blessure Promes

22 februari Coach Maurice Steijn van VVV-Venlo was net als zijn spelers aangeslagen na de nederlaag tegen Heracles Almelo, waarbij verdediger Jerold Promes geblesseerd uitviel en de wedstrijd ruim twintig minuten werd stilgelegd. ,,We hebben al snel een signaal gekregen dat het hele slecht was”, zei Steijn, die bij FOX Sports vertelde dat de spelers tijdens de onderbreking met tranen in de ogen in de kleedkamer zaten.