Tsitsipas verliest op twintigste verjaardag opnieuw van Nadal

Tsitsipas ontpopte zich in Toronto als reuzendoder. Op weg naar de finale schakelde hij de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, de Oostenrijker Dominic Thiem, de Serviër Novak Djokovic en de Duitser Alexander Zverev uit.



Tsitsipas stond voor de tweede keer in een ATP-finale. Zijn eerste eindstrijd om de titel was eerder dit jaar op de gravelbaan in Barcelona. Ook in die finale was Nadal de betere tennisser (6-2 6-1). Hij pakte op het hardcourt in Toronto zijn tachtigste titel in zijn loopbaan.