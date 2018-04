Tsjechië zet grote stap richting finale Fed Cup

Kvitova was op het gravel in Stuttgart na precies een uur klaar met Julia Görges (6-3 6-2), Pliskova klopte de Duitse kopvrouw Angelique Kerber met 7-5 6-3. Tsjechië won de Fed Cup de afgelopen zeven jaar liefst vijf keer (2011, 2012, 2014, 2015 en 2016).

Vorig jaar werden de Tsjechische tennissters in de halve finales verslagen door de Verenigde Staten, dat vervolgens ook de titel pakte.

De Amerikaanse tennissters nemen het in de andere halve finale op tegen Frankrijk. Die confrontatie vindt ook op gravel plaats, in Aix-en-Provence.