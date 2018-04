Tsonga geopereerd aan knie

Tsonga ontbrak ook bij de masterstoernooien in Indian Wells en Miami. Het was daardoor al duidelijk dat de 32-jarige Fransman niet voor zijn land kan uitkomen in de kwartfinale van de Daviscup tegen Italië, die vrijdag begint.



De captain van het Franse team, Yannick Noah, zei vandaag bij een persconferentie dat Tsonga is geopereerd. Hoe lang het herstel van de Franse tennisser gaat duren is niet bekend.