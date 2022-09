Tunesische Jabeur als eerste naar finale US Open na winst op Garcia

Wil­lem-Alexan­der en voetbalpro­mi­nen­ten bij herdenking Johan Cruijff

Koning Willem-Alexander en diverse prominenten uit de voetbalwereld bezoeken op woensdag 21 september in Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst voor Johan Cruijff. Het Nederlandse voetbalicoon, in 2016 overleden, werd 75 jaar geleden geboren. Bovendien is het 25 jaar geleden dat Cruijff zijn foundation oprichtte.

