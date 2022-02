Turnvedette Simone Biles gaat trouwen met American footballster: ‘Ik werd vanmorgen wakker met een verloofde’

De 26-jarige Owens, als speler actief bij Houston Texans, deelde een aantal foto’s van het aanzoek dat hij op Valentijnsdag deed. ,,Ik werd vanmorgen wakker met een verloofde”, luidde zijn tekst bij de beelden. Biles liet op haar beurt weten dat het “de makkelijkste ‘ja’ in haar leven” was. Het koppel is al sinds 2020 bij elkaar.

Biles veroverde in 2016 in Rio de Janeiro vier gouden medailles en heeft in totaal negentien wereldtitels op haar erelijst staan. Het Amerikaanse turnfenomeen kampte tijdens de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer met mentale problemen. Ze verliet daardoor voortijdig de landenfinale en liet daarna alle volgende finales schieten. Alleen op balk, op de slotdag van het turnen in Tokio, kwam ze in actie. Ze behaalde daar een bronzen medaille. Als lid van de Amerikaanse landenploeg won ze ook een zilveren plak.