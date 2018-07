Tweede dagzege voor Tim Versweyveld in ED Lezerstour

Dylan Groenewegen zorgde in de zevende etappe voor het eerste Nederlandse dagsucces in deze Tour de France. De sprinter van Lotto-Jumbo won in Chartres de langste rit van de Franse rittenkoers. Na 231 kilometer pakte de Amsterdammer zijn eerste zege in de Tour dit jaar. In de ED Lezerstour sloeg Eindhovenaar Tim Versweyveld alweer voor de tweede keer toe.

Versweyveld pakte afgelopen zondag in de tweede etappe ook al de winst. Waar hij toen de concurrentie op fietslengtes afstand reed in de sprint, slaagde hij er nu niet in om het voorbeeld van Groenewegen te volgen. Het verschil was deze keer slechts iets meer dan een banddikte. De Eindhovenaar pakte de dagzege met 320 punten en had respectievelijk twee en drie punten voorsprong op Marit Botteram uit Veldhoven en Roland Versteegden uit Helmond.

De Eindhovenaar heeft een sprintersteam samengesteld en leek even in de verkeerde waaier terecht te zijn gekomen, maar zijn rijders wisten het gat te dichten en konden op het einde voor de zege sprinten. Magnus Cort Nielsen, Daryl Impey en het Wanty trio Timothy Dupont, Andrea Pasqualon en Dion Smith maakten uiteindelijk het verschil. Van de eerste zestien rijders in de daguitslag, had Versweyveld alleen nummer elf Rick Zabel niet in zijn ploeg zitten. Botteram kon het verschil met Geraint Thomas, Alejandro Valverde, Daniel Martin en Julian Alaphilippe niet compenseren.