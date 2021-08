Tweede op NK en ineens was de carrière over: ‘Mijn broertje hoorde me gillen’

Na een tweede plek op het NK kunstrijden leek Lenne van Gorp goed op weg in haar nog jonge carrière. Later blijkt dat ze daar haar laatste wedstrijd heeft gereden. De 18-jarige kunstrijdster uit Reusel besloot vanwege een zware enkelblessure te stoppen met schaatsen.

Het is 30 april 2020. Sinds het succesvol verlopen NK heeft Van Gorp geen wedstrijd meer geschaatst. Door corona is ze veroordeeld tot onlinetrainingen. Ook deze donderdag. Tijdens zo’n online-privéles springt ze van een krukje. Lenne valt en zwikt haar enkel om. ,,Mijn broertje hoorde me gillen. ‘Dit is foute boel’, dacht ik meteen’’, blikt de Reuselse terug.

Bandje gescheurd

Vele ziekenhuisbezoeken later blijkt dat het bandje dat de pees op zijn plek moet houden, aan de buitenkant van de enkel is doorgescheurd. Ze moet geopereerd worden. ,,Eerst dacht ik ‘dit is einde carrière’. Maar ik wist dat als ik zó zou denken, dat ook zo was.’’

Na de operatie blijft Van Gorp pijn houden. De pees is ontstoken en ze moet weer onder het mes. De pijn gaat niet weg. ,,Als het na de tweede operatie nog niet goed was, hield het op. Ik had al heel veel blessureleed achter de rug en wist dat het me teveel zou kosten om nog te herstellen. Ik zou mijn opleiding moeten uitstellen. Daarbij was de kans klein dat ik terugkom.’’

De tweede operatie blijkt ook niet succesvol: ze moet stoppen met schaatsen. ,,Voor die ingreep was ik emotioneel, daarna wist ik het eigenlijk al. Pas na mijn aankondiging op social media voelde het definitief.’’ De Reuselse krijgt vanuit verschillende kanten berichten. ,,Ze zeggen dan ‘jammer, je had zoveel talent’. Komen ze mooi mee, nu ik ben gestopt. Tijdens mijn carrière zeiden ze dat nooit.’’

Geen grote vriendengroep

Van haar 7e tot 18e heeft Van Gorp geschaatst. Daar heeft ze met liefde veel voor op moeten geven. Lenne heeft bijvoorbeeld geen grote vriendengroep, omdat ze altijd in een topsportklas zat. ,,Ik ben nu alleen thuis met mijn broertje en weet gewoon niet wat ik met mijn tijd moet doen.’’ Veel kan de 18-jarige nog niet: de enkel zit haar nog teveel in de weg.

Na de zomer begint ze met een opleiding tot fysiotherapeut. ,,Ik wil sportfysiotherapeut worden en veel van de wereld zien. Tijdens mijn revalidatie heb ik gemerkt dat er weinig fysiotherapeuten zijn met kennis van kunstschaatsen. Als ik al één persoon kan helpen, ben ik blij.’’\

Mooie wedstrijd

Een scheenbeenblessure zorgde er destijds voor dat Van Gorp zich nog maar net plaatste voor het NK. Ze was eerstejaars senior. Het leverde een onverwachtse tweede plek op. Niet wetende dat het haar laatste optreden zou zijn. ,,Het was in ieder geval een mooie wedstrijd.”

Volledig scherm Lenne van Gorp. © Rene Manders/DCI Media