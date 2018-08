Tweede toernooizege op rij voor Hogenkamp

Zonderland moet genoegen nemen met zilver aan rekstok bij EK

19:22 Epke Zonderland is er niet in geslaagd om voor de derde keer in zijn carrière Europees kampioen te worden aan de rekstok. De Nederlander pakte in Glasgow met een score van 14,400 wel het zilver, achter de Zwitser Oliver Hegi (14,700).