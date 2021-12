Tweekoppig Monster De Rooy gered van de schroothoop en begint aan tweede Dakar-leven

Het had dé publiekstrekker moeten zijn tijdens de Preproloog in Eersel. Het Tweekoppig Monster, de DAF-truck waarmee rallypionier Jan de Rooy in 1984 de woestijnen in Noord-Afrika doorkruiste, is in volle glorie hersteld onder supervisie van zijn zoon Gerard. Het gevaarte is klaar voor zijn vuurdoop begin januari in de Dakar Classic, het nieuwste paradepaardje van ASO, organisator van de Dakar Rally.