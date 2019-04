Tyago kreeg aai over de bol van stervoetballer: ‘Pap, Ronaldo zat aan m'n oor!’

Een dag na de kwartfinale tussen Ajax en Juventus staat de telefoon in huize Starren roodgloeiend. Telefoontjes, smsjes. ,,Het is een groot gekkenhuis”, zegt vader Christophe tegen De Limburger . ,,Wat zo’n filmpje wel niet kan doen!”

Zoon Tyago mocht woensdagavond mee het veld op in de Johan Cruijff Arena na het winnen van een prijsvraag. Hij liep hand en hand met Leonardo Bonucci en tijdens de Champions League-tune stond hij schuin voor wereldster Christiano Ronaldo. Tyago kon het niet laten om maar eens een blik richting de topscorer aller tijden in Europa te werpen. Tot zijn grote verbazing keek Ronaldo terug en daar bleef het niet bij. Tyago: ,,Hij kriebelde me aan het oor. Ik dacht dat ik droomde. Tegelijkertijd vroeg ik me wel af waarom hij het deed.”