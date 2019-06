Uitgefloten superster Van Dijk imponeert en verdient internationale lof: ‘Favoriet voor de Gouden Bal’

Sinds zijn entree bij Liverpool, anderhalf jaar geleden is Van Dijk een absolute wereldster geworden. De voormalig jeugdspeler van WDS’19 liep weliswaar de Premier League-titel ondanks een puntenrecord mis, maar werd wel verkozen tot beste speler van de Engelse competitie. En waar de Champions League-finale van 2018 nog ongelukkig werd verloren, tilde Van Dijk vorige week de ‘cup met de grote oren’ de lucht in. Prompt werd de Oranje-aanvoerder nog tot man van de wedstrijd gebombardeerd.

Gouden Bal

De status van Van Dijk als wereldster kent inmiddels nauwelijks meer grenzen. Zeker nu de Bredanaar zondagavond met Oranje wederom een trofee de lucht in kan tillen. Waar Lionel Messi bij vele voetbalfans op eenzame hoogte staat, denken de bookmakers daar inmiddels anders over. In strijd om de Gouden Bal, de prijs voor de beste speler van de wereld, bombarderen de wedkantoren Van Dijk namelijk tot favoriet. Voor Messi, maar ook voor Cristiano Ronaldo. Die laatste zal zondag in Porto namens Portugal de degens met Van Dijk kruisen.

Kaká ziet Van Dijk als opvolger

Diverse voetballiefhebbers zijn steeds meer overtuigd van de status van Van Dijk als kanshebber op de Gouden Bal. Een van hen is een oud-winnaar. De Braziliaan Kaká mocht in 2007 de prestigieuze prijs in ontvangst nemen en ziet de Bredanaar als opvolger.

Uitgefloten

Gek genoeg werd de captain donderdag in Braga door een groep Engelse supporters uitgejouwd. Tot afgrijzen van prominente Engelsen Gary Lineker en Henry Winter. Zij noemen het ‘beschamend’ en zien Oranje's rots in de branding als rolmodel voor het voetbal.

Subliem optreden

Ondanks dat Van Dijk afgelopen zaterdag nog de Champions League-finale speelde en zondag feestend vier uur op een bus in Liverpool doorbracht, kwam de verdediger alle 120 minuten in Braga in actie. En wederom was zijn optreden indrukwekkend. Door de lucht én over de grond onverslaanbaar in de duels. En dan kunnen de Gouden Bal-speculaties niet uitblijven.

Sensationeel

Het meest in het oog springende moment van Van Dijk was donderdag zonder twijfel een duel met Raheem Sterling. De Engelse sterspeler van Manchester City vocht een grandioos duel uit met Oranje's aanvoerder. Met Van Dijk als winnaar.

Nuchter