Uitslagen Dakar Rally, etappe 11: Sainz onder vuur, Straver uit de rally

In de Dakar Rally dient zich een thrillerachtige ontknoping aan bij de auto’s. In de elfde en voorlaatste etappe halveerden ritwinnaar Stéphane Peterhansel en Nasser Al-Attiyah de achterstand op leider Carlos Sainz.

Saillant is dat Peterhansel en Sainz ook nog teamgenoten zijn bij het Bahrain JCW X-Raid Team. Toyota-rijder Al-Attiyah zit dus in de sandwich. De voorsprong van de Qatarees, tweede in de tussenstand, op Peterhansel bedraagt een luttele 6 seconden. Sainz staat daar 10 minuten voor, maar kan zich dus ook geen grote fouten op de slotdag permitteren.

Monsieur Dakar

Bernhard ten Brinke, de beste Nederlander, deed goede zaken. Hij werd vierde in de etappe van Shubaytah naar Haradh en klom naar de zesde plaats in het klassement. Voor Erik van Loon zat er niet opnieuw een plekje in de top tien in. Hij verloor ruim 47 minuten op Peterhansel. De Fransman, bijgenaamd Monsieur Dakar, won de rally al dertien keer: eerst zes keer op de motor, daarna nog zeven keer in een auto.

Volledig scherm Pablo Quintanilla op weg naar de dagzege in de elfde etappe. © EPA

Quintanilla loopt in

Ook de strijd bij de motoren in de Dakar Rally nog niet beslist. Pablo Quintanilla uit Chili won de voorlaatste etappe en pakte bijna 12 minuten terug op klassementsleider Ricky Brabec. De Amerikaan houdt nog 14 minuten van zijn voorsprong over op Quintanilla.

Een tweede topklassering op rij zat er voor Paul Spierings niet in. De coureur uit Sint-Michielsgestel liet aan de finish voorlopig de 30ste tijd noteren met een achterstand van ruim 50 minuten op de ritwinnaar. Edwin Straver uit Rijswijk moest na een crash de strijd staken.

De 11de etappe was het tweede deel van de marathon. Dat betekende dat alle deelnemers woensdag na aankomst in het bivak voor het onderhoud van hun motor of voertuig op zichzelf waren aangewezen zonder hulp van hun serviceteam.

Dakar Rally, 11de etappe, Shubaytah - Haradh. Uitslagen zijn officieus.

Motoren

1. Quintanilla (Chl/Husqvarna) 379 km in 4.09.22

2. Walkner (Oos/KTM) op 0.09

3. L. Benavides (Arg/KTM) 2.48

4. Cornejo (Chl/Honda) 2.53

5. Price (Aus/KTM) 5.49

10. Brabec (VSt/Honda) 11.48

30. Spierings (Sint-Michielsgestel/Husqvarna) 50.50

Straver (Rijswijk/KTM) viel uit.

Klassement:

1. Brabec 38.33.28

2. Quintanilla op 13.56

3. Price 22.34

4. Walkner 29.53

5. Barreda (Spa/Honda) 30.09

25. Spierings 5.31.07

Auto’s:

1. Peterhansel (Fra/Mini) 379 km in 4.14.11

2. Al-Attiyah (Qat/Toyota) op 0.10

3. Sainz (Spa/Mini) 8.03

4. Ten Brinke (Ned/Toyota) 10.14

5. Przygonski (Pol/Mini) 10.39

18. Van Loon (Eersel/Toyota) 47.39

Klassement: