Uitslagen Dakar Rally, etappe 12 (slot): Amerikaanse primeur voor Brabec, eindwinst Sainz en Karginov

Ricky Brabec is de eerste Amerikaanse eindwinnaar in de geschiedenis van de Dakar Rally. De Amerikaan bezorgde motormerk Honda de eerste eindzege sinds 1989.

In de slotetappe kwam de leidende positie van Brabec niet meer in gevaar. Teamgenoot José Cornejo maakte het feestje compleet voor Honda door de 12de etappe te winnen, een kleine minuut voor Brabec. Paul Spierings is op de 25ste plaats de eerste Nederlander in het motorklassement na twaalf etappes. Dat is een plekje hoger dan in zijn debuutjaar. Vooraf aan de rally verwachtte de Husqvarna-rijder uit Sint-Michielsgestel dat het moeilijk zou zijn om de prestatie van 2019 te overtreffen.

Karginov in stijl

Trucker Andrey Karginov sloot deze Dakar Rally af in stijl. Van de laatste zeven etappes in Saoedi-Arabië won het kopstuk van Kamaz er zes, waaronder dus de slotrit. Karginov won het vrachtwagenklassement ook al in 2014, toen nog in Zuid-Amerika. Vorig jaar werd hij uit de wedstrijd gehaald omdat hij niet gestopt was nadat hij tijdens een klassementsproef een toeschouwer had aangereden.

Volledig scherm Janus van Kasteren (links) in gesprek met de Tsjech Ales Loprais. Midden Van Kasterens navigator Marcel Snijders. © Rallymaniacs

Voor Team De Rooy was het een weinig succesvolle rally. Eentje zonder etappezeges. Teambaas en tweevoudig eindwinnaar Gerard de Rooy stond zelf met een rugblessure aan de kant. De vier chauffeurs waren allen nieuw in het team. Alleen Janus van Kasteren uit Veldhoven eindigde in de top 10: 7de.

De andere kopman, Vick Versteijnen (Hilvarenbeek), viel al op de vierde dag uit. Hij mocht nog wel buiten het klassement om meedoen aan de Dakar Experience om ervaring op te doen. Michiel Becx (Vessem) en Albert Llovera uit Andorra hadden als snelle assistenten een knechtenrol.

Derde zege Sainz

De laatste klassementsproef, van Haradh naar Qiddiya, was wegens werkzaamheden flink ingekort tot 167 kilometer. Daardoor was het lastiger om nog grote verschillen te maken.

Volledig scherm De top 3 in het autoklassement aan de finish. Vlnr Stéphane Peterhansel (3e), Carlos Sainz (1e) en Nasser Al-Attiyah (2e). © AFP

Een ultieme aanval van Nasser Al-Attiyah op de koppositie in het autoklassement bracht de Qatarees wel dichterbij Carlos Sainz, maar de Spanjaard hield nog genoeg marge voor zijn derde eindzege. Eerder won hij de zwaarste woestijnrally ter wereld in 2010 en 2018. Al-Attiyah hield wel 13-voudig Dakar-winnaar Stéphane Peterhansel van zich af in een spannend duel om het zilver.

Bernhard ten Brinke dacht donderdag nog een plekje in de top 10 opgeschoven te zijn ten koste van Orlando Terranova. Maar de Argentijnse Mini-rijder kreeg van de wedstrijdjury 17 minuten terug. Dat was de tijd die hij stilgestaan had om Erik van Loon te helpen na een crash. Een opvallend besluit, want Terranova was zelf debet aan de botsing. Hij knalse achterop bij Van Loon, nadat de motor van diens Toyota was afgeslagen. Ten Brinke moet nu genoegen nemen met de zevende plaats in het eindklassement.

Van Loon zette op de laatste dag de 13de tijd neer, symbolisch voor deze rally die de Eerselnaar weinig geluk heeft gebracht.

Dakar Rally, 12de etappe (slot), Haradh - Qiddya. Uitslagen zijn officieus.

Motoren

1. Cornejo (Chl/Honda) 167 km in 1.28.15

2. Brabec (VSt/Honda) op 0.53

3. Price (Aus/KTM) 2.25

4. L. Benavides (Arg/KTM) 3.09

5. Quintanilla (Chl/Husqvarna) 3.23

35. Spierings (Sint-Michielsgestel/Husqvarna) 20.29

Klassement:

1. Brabec 40.02.36

2. Quintanilla op 16.26

3. Price 24.06

4. Cornejo 31.43

5. Walkner (Oos/KTM) 35.00

25. Spierings 5.50.43

Auto’s:

1. Al-Attiyah (Qat/Toyota) 167 km in 1.17.30

2. Seaidan (SAr/Mini) op 1.32

3. Terranova (Arg/Mini) 3.16

4. Alonso (Spa/Toyota) 3.25

5. Peterhansel (Fra/Mini) 3.31

6. Sainz (Spa/Mini) 3.56

8. Ten Brinke (Ned/Toyota) 4.40

13. Van Loon (Eersel/Toyota) 7.35

Klassement: