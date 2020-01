Uitslagen Dakar Rally, etappe 12 (slot): Amerikaanse primeur voor Brabec

In de slotetappe kwam de leidende positie van Brabec niet meer in gevaar. Teamgenoot José Cornejo maakte het feestje compleet voor Honda door de 12de etappe te winnen, een kleine minuut voor Brabec. Paul Spierings is op de 25ste plaats de eerste Nederlander in het motorklassement na twaalf etappes. Dat is een plekje hoger dan in zijn debuutjaar. Vooraf aan de rally verwachtte de Husqvarna-rijder uit Sint-Michielsgestel dat het moeilijk zou zijn om de prestatie van 2019 te overtreffen.