UK Open: Jelle Klaasen overtuigt in tweede ronde wel, straks de beurt aan Raymond van Barneveld

'FA Cup of Darts'Dag 1 van de UK Open is in volle gang. In totaal dingen maar liefst 158 darters mee naar de titel in de ‘FA Cup of Darts’, onder wie elf Nederlanders. Jelle Klaasen heeft inmiddels twee partijen gewonnen en ook Raymond van Barneveld komt vanmiddag nog in actie in het zuiden van Engeland.