Unicum voor Lesley Pattinama-Kerkhove na stunt op Wimbledon

Door Rik Spekenbrink



Op baan 14 boekte de Zeeuwse de mooiste overwinning uit haar carrière. Pattinama-Kerkhove speelde goed en geconcentreerd. Op het eerste oog leek Svetlana Koeznetsova een pittige loting, maar de Nederlandse - die zich voor de tweede keer via het kwalificatie plaatste voor Wimbledon - was veel constanter. Koeznetsova, voormalig nummer 3 van de wereld, is niet meer de topspeelster van weleer. In 2009 won ze Roland Garros, in 2014 de US Open. En op 36-jarige leeftijd is ze nog altijd de nummer 40 van de wereld. Maar door blessureleed heeft de Russin de afgelopen jaren minder gespeeld. Zeker op gras miste ze duidelijk ritme.



De partij begon vijf uur later dan gepland, door regen in Londen. Pattinama-Kerkhove, de nummer 174 op de wereldranglijst, startte meteen aanvallend, maar niet té aanvallend. Met diepe ballen zette ze Koeznetsova onder druk, die kon haar eigen vlakke slagen veel te weinig in stelling brengen. Twee keer brak de Zeeuwse haar in de eerste set. En met een vroege break in de tweede set, viel de wedstrijd al snel in een plooi. Pattinama-Kerkhove bleef goed serveren, maakte in de rally weinig fouten en kreeg een aantal cadeautjes met afzwaaiers van de Russin. Op 5-1 mocht ze al serveren voor de partij, maar werd gebroken. Bij de volgende poging ging het wel volgens plan: 6-3, 6-3.