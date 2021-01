Uniek: American football-legende Tom Brady (43) maakt zich op voor tiende Super Bowl

Zijn vertrek naar Florida afgelopen zomer kwam als een grote verrassing. Twee decennia lang was Brady het boegbeeld van New England Patriots. Zes keer had hij zijn ploeg in die twintig jaar aan de Super Bowl-trofee geholpen, een record voor een individuele speler.

Nu zou hij dat kunstje dus zomaar opnieuw met de Buccaneers kunnen flikken. Zondag werd de finaleplaats bereikt door Green Bay Packers in eigen huis met 31-26 te verslaan. Brady had daar met drie touchdown passes een belangrijk aandeel in.

Volledig scherm Tom Brady © AFP Het is pas de tweede keer in de historie dat Buccaneers de Super Bowl bereikt. De eerste keer, in 2002, won de ploeg direct de titel. Of dat op 7 februari opnieuw gaat lukken, tegen titelverdediger Kansas City Chiefs, valt nog te bezien. Een belangrijk voordeel heeft de ploeg van Brady alvast: het thuisvoordeel. Als eerste ploeg in de historie mag Buccaneers de SuperBowl in eigen huis spelen, het Tampa’s Raymond James Stadion.

Brady is de absolute vedette in het American football. Hij won de Super Bowl al zes keer met zijn vorige ploeg, New England Patriots. De Buccaneers speelden één keer eerder de finale en wonnen die ook. Dat was in 2003. Sinds dat succesjaar won de ploeg nooit meer een wedstrijd in de play-offs. Totdat Brady vorig jaar, na twintig seizoenen bij de Patriots, in Tampa Bay arriveerde.

Volledig scherm Yom Brady/ © AFP Kansas City Chiefs kan de eerste ploeg worden sinds de Patriots in 2004 en 2005 die twee keer achter elkaar de Super Bowl wint. Vorig jaar won de ploeg van San Francisco 49ers. Ook de Chiefs hebben hun sterspeler in de persoon van Patrick Mahomes. Hij leidde zijn ploeg naar de finale door met 38-24 te winnen van Buffalo Bills. Mahomes bereidde drie touchdowns voor.