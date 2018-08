US Open verdedigt 'peptalk' van umpire bij Kyrgios

Goffin ook in New York te sterk voor Haase

0:43 Robin Haase is er op de US Open niet in geslaagd voor een verrassing te zorgen tegen David Goffin. De Nederlandse tennisser moest in de tweede ronde in vier sets zijn meerdere erkennen in de als tiende geplaatste Belg: 2-6 7-6 (1) 3-6 2-6.