Valse start voor Van Barneveld: ‘Meer zenuwen dan ooit’

Van Barneveld wist Wade in de zevende leg te breken, maar The Machine wist datzelfde kunstje in de achtste leg meteen te kopiëren. Dat was een forse tegenvaller voor de Nederlander, die vervolgens in de tiende leg ook nog eens gebroken werd. Wade gaf die voorsprong niet meer weg en stelde de overwinning veilig door bullseye te gooien.

Afscheid

Van Barneveld kondigde in november vorig jaar aan dat hij na 2019 stopt als profdarter. ,,Ik merk aan mezelf dat ik het niet meer kan bijbenen. Ik voel me niet meer 100 procent fit en in mijn privéleven is veel gebeurd. Ik kan dit niet meer elke week opbrengen en mis de echte motivatie", legde de 51-jarige Nederlander die keuze uit.



Ondanks dat de Nederlander is afgezakt naar plek 28 op de PDC Order of Merit, de wereldranglijst in de dartsport, kreeg Barney toch een wildcard voor de Premier League Darts, waarin normaal gesproken de tien beste darters ter wereld het tegen elkaar opnemen. Dit jaar zijn dat er echter negen, omdat Gary Anderson ontbreekt wegens rugklachten.



De absentie van de Schot vergroot, ondanks de valse start, de kansen van Van Barneveld voor een plek bij de laatste vier, zo stelde ook de Nederlander zelf vooraf bij RTL7. ,,Hoe je het ook wendt of keert: zonder Anderson is er meer kans voor anderen. Je gaat er van tevoren altijd van uit dat Michael (van Gerwen, red) en Gary sowieso bij die laatste vier zitten.”